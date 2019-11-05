Трёх рыбаков в Иркутской области спасали на вертолёте

Резиновая лодка потонула, наткнувшись на подводные камни



В минувшие выходные на реке Урик в Черемховском районе трое мужчин оказались в крайне опасной ситуации. Они вышли в период закрытия навигации на моторной резиновой лодке вверх по течению реки, и в результате наплыва на подводные камни их судно пришло в негодность.



Рыбакам удалось добраться до берега, личные вещи после происшествия унесло рекой. Мужчин спасло наличие спутникового телефона, с помощью которого им удалось связаться со своим знакомым. Тот, в свою очередь, обратился к спасателям.



Для эвакуации людей был задействован вертолет Ми-8 МЧС России. 2 ноября их доставили в ближайший населённый пункт. Рыбаки отказались от медицинской помощи.



- После закрытия навигации выход маломерных судов на водные объекты запрещён. В соответствии с частью 1 статьи 11.8 КоАП, управление маломерным судном в условиях ограничения по условиям плавания влечёт наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

