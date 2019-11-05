Бывший зэк изрезал собутыльника
Ночью 2 ноября в доме в селе Кырен Тункинского района Бурятии убили 42-летнего мужчину. Обвинение предъявлено 45-летнему ранее судимому местному жителю. Задержанный признался в убийстве, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, вечером 1 ноября обвиняемый в своём доме распивал спиртные напитки с компанией приятелей. После полуночи почти все гости разошлись. В доме остался один из собутыльников, который завёл разговор о тюремном прошлом хозяина дома.
- Вскоре из-за нескольких неосторожных фраз на жаргоне между мужчинами произошла ссора. Хозяин дома на фоне алкогольного опьянения схватил нож и нанёс им более двадцати ударов по телу собеседника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Убийца позвонил родственникам, сообщил им об учинённой расправе, после чего оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.
Следователям предстоит установить полную картину преступления.
Жителя Бурятии убили из-за тюремного жаргона
Происшествия, Фото:
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