Жителя Бурятии убили из-за тюремного жаргона

Бывший зэк изрезал собутыльника



Ночью 2 ноября в доме в селе Кырен Тункинского района Бурятии убили 42-летнего мужчину. Обвинение предъявлено 45-летнему ранее судимому местному жителю. Задержанный признался в убийстве, сообщили в СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, вечером 1 ноября обвиняемый в своём доме распивал спиртные напитки с компанией приятелей. После полуночи почти все гости разошлись. В доме остался один из собутыльников, который завёл разговор о тюремном прошлом хозяина дома.



- Вскоре из-за нескольких неосторожных фраз на жаргоне между мужчинами произошла ссора. Хозяин дома на фоне алкогольного опьянения схватил нож и нанёс им более двадцати ударов по телу собеседника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.



Убийца позвонил родственникам, сообщил им об учинённой расправе, после чего оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.



Следователям предстоит установить полную картину преступления.

