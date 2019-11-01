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В Бурятии устроили погоню за «чёрным» лесорубом на грузовике

В Бурятии устроили погоню за «чёрным» лесорубом на грузовике
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Мужчина пытался скрыться на грузовике на лесной дороге

Ночью во время патрулирования в лесах Заиграевского района лесники заметили автомобиль, гружённый древесиной.

Увидев лесную охрану, правонарушитель попытался скрыться по лесной дороге. Началась погоня. Лесники после недолгого преследования всё же остановили подозрительный автомобиль.

Документов, дающих право на рубку деревьев, у водителя не было. Мужчина заготовил около 2 кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 64 тысяч рублей.

Правонарушителем оказался житель села Верхние Тальцы Хоринского района.

Незаконно заготовленная древесина, бензопила «STIHL» и грузовик «ЗИЛ-131» без государственных номеров были изъяты.


В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
черные лесорубы
 
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