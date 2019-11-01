В Иркутске владелец многоэтажки обманул 20 человек на 18 миллионов

Он продавал квартиры в недостроенной многоэтажке на проданном участке



В Иркутске суд рассмотрит уголовное дело в отношении 34-летнего генерального директора коммерческой организации. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.



По версии следствия, иркутянин самовольно начал возводить многоквартирный жилой дом без соответствующей документации, на земельном участке, предоставленном ему на основании договора аренды с разрешённым видом использования для индивидуального жилищного строительства.



При этом возводимый объект не построил, а земельный участок, выкупив в процессе строительства, продал третьим лицам.



После директор, вводя жителей в заблуждение о законности строительства указанного многоквартирного жилого дома, стал продавать квартиры.



- В результате указанных действий 20 потерпевшим гражданам причинён ущерб на сумму более 18 млн. рублей. Материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.



