 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Октября

29 Октября

Популярное

Улан-удэнку убил мужчина с сайта знакомств

Улан-удэнку убил мужчина с сайта знакомств
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийство произошло в арендованной на сутки квартире

46-летний улан-удэнец задержан за убийство 49-летней женщины, с которой познакомился на сайте знакомств. Он убил её в квартире на улице Солнечная, которая сдавалась в аренду посуточно, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По версии следствия, пообщавшись на сайте знакомств, пара впервые встретилась в арендованной квартире 25 октября. Там они стали распивать спиртные напитки. Однако через некоторое время произошла ссора. Мужчина толкнул женщину на пол, сел сверху и задушил попавшимся под руку платком. После этого убийца сбежал.

27 октября тело обнаружила хозяйка квартиры.

- В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли бутылки со спиртным. По акцизным маркам установили время и место приобретения алкоголя. Оказалось, спиртное было куплено в соседнем магазине. Из торгового зала изъяты записи с камер видеонаблюдения и по времени покупки, а также по ассортименту вычислено изображение подозреваемого, которое затем проверено по базам данных. Среди ранее судимых лиц найдено совпадение, после чего мужчина был изобличён и задержан, - уточнили в Следственном управлении.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Устанавливается полная картина происшествия.

убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнку убил мужчина с сайта знакомств
Улан-удэнку убил мужчина с сайта знакомств
Происшествия, 30.10.2019
Убийство произошло в арендованной на сутки квартире
В Улан-Удэ БТР врезался в «Ниссан»
В Улан-Удэ БТР врезался в «Ниссан»
Происшествия, 30.10.2019
Водитель бронетранспортёра не предоставил преимущество в движении. ВИДЕО
В Бурятии насмерть сбили пенсионерку
В Бурятии насмерть сбили пенсионерку
Происшествия, 30.10.2019
Женщина переходила дорогу не по «зебре»
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Бурятии
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Бурятии
Происшествия, 30.10.2019
Сейсмособытие зарегистрировано в Курумканском районе
В Улан-Удэ вновь сбили школьника
В Улан-Удэ вновь сбили школьника
Происшествия, 30.10.2019
На этот раз наезд произошёл в микрорайоне Загорск
Администратор интернет-магазина наркотиков из Иркутска села на 8 лет
Администратор интернет-магазина наркотиков из Иркутска села на 8 лет
Происшествия, 30.10.2019
Двух иркутян осудили за продажу наркотиков в интернете
В Улан-Удэ водитель маршрутки сбил пьяного пешехода
В Улан-Удэ водитель маршрутки сбил пьяного пешехода
Происшествия, 30.10.2019
Наезд произошёл на площади Банзарова
Житель Иркутской области выбросил наркотики из окна
Житель Иркутской области выбросил наркотики из окна
Происшествия, 29.10.2019
О наркомане в полицию сообщила его соседка
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей поликлиники
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей поликлиники
Происшествия, 29.10.2019
Пожар произошёл в одном из кабинетов поликлиники  
Полицейские Иркутска выявили нелегальных мигрантов
Полицейские Иркутска выявили нелегальных мигрантов
Происшествия, 29.10.2019
Полицейские при силовой поддержке ОМОН провели проверку мигрантов в Иркутске
Двое жителей Кабанского района незаконно поставляли омуль в Улан-Удэ
Двое жителей Кабанского района незаконно поставляли омуль в Улан-Удэ
Происшествия, 29.10.2019
У сбытчиков изъяли около 200 килограммов байкальского омуля. ВИДЕО
Житель Иркутской области вырубил деревьев на 120 тысяч
Житель Иркутской области вырубил деревьев на 120 тысяч
Происшествия, 29.10.2019
Мужчину задержали около железнодорожных путей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^