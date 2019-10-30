Убийство произошло в арендованной на сутки квартире
46-летний улан-удэнец задержан за убийство 49-летней женщины, с которой познакомился на сайте знакомств. Он убил её в квартире на улице Солнечная, которая сдавалась в аренду посуточно, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По версии следствия, пообщавшись на сайте знакомств, пара впервые встретилась в арендованной квартире 25 октября. Там они стали распивать спиртные напитки. Однако через некоторое время произошла ссора. Мужчина толкнул женщину на пол, сел сверху и задушил попавшимся под руку платком. После этого убийца сбежал.
27 октября тело обнаружила хозяйка квартиры.
- В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли бутылки со спиртным. По акцизным маркам установили время и место приобретения алкоголя. Оказалось, спиртное было куплено в соседнем магазине. Из торгового зала изъяты записи с камер видеонаблюдения и по времени покупки, а также по ассортименту вычислено изображение подозреваемого, которое затем проверено по базам данных. Среди ранее судимых лиц найдено совпадение, после чего мужчина был изобличён и задержан, - уточнили в Следственном управлении.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Устанавливается полная картина происшествия.
Улан-удэнку убил мужчина с сайта знакомств
Происшествия, Фото:
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