Мужчина чудом остался жив
28-летний житель города Слюдянка Иркутской области признан виновным в покушении на убийство.
Вечером 21 июня в доме по улице Захарова между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки, возникла ссора. В ходе конфликта гость нанёс удары кухонным ножом в шею хозяину дома.
Потерпевший сопротивлялся и выбежал на улицу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 53-летний мужчина остался жив.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, фигурант дела был задержан. На следствии и в суде мужчина отрицал свою вину, однако его вина в совершенном преступлении была подтверждена совокупностью собранных следователями доказательств, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Суд приговорил его к 6 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.
Житель Иркутской области воткнул нож в шею приятеля
Происшествия, Фото:
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