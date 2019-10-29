Житель Иркутской области воткнул нож в шею приятеля

Мужчина чудом остался жив



28-летний житель города Слюдянка Иркутской области признан виновным в покушении на убийство.



Вечером 21 июня в доме по улице Захарова между двумя мужчинами, распивавшими спиртные напитки, возникла ссора. В ходе конфликта гость нанёс удары кухонным ножом в шею хозяину дома.



Потерпевший сопротивлялся и выбежал на улицу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 53-летний мужчина остался жив.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, фигурант дела был задержан. На следствии и в суде мужчина отрицал свою вину, однако его вина в совершенном преступлении была подтверждена совокупностью собранных следователями доказательств, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Суд приговорил его к 6 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.

