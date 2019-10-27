Улан-удэнец украл из камеры хранения школьный портфель и пакет



23 октября в отдел полиции №2 управления МВД России по Улан-Удэ поступило заявление о краже в магазине самообслуживания. Неизвестный стащил из камеры хранения школьный портфель с сотовым телефоном и зарядным устройством, пакет с вещами. Ущерб составил 3,5 тысячи рублей.



По горячим следам был задержан подозреваемый – 58-летний горожанин, украденное изъято.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

