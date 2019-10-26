В Бурятии на водителя, который вёз омуль, возбудили дело

Автомобиль остановили ночью в Селенгинском районе



Ночью 24 октября в ходе рейдов в рамках операции «Путина-2019» сотрудники дорожно-патрульной службы на автодороге «Улан-Удэ - Кяхта», в 50 километрах от Гусиноозёрска, остановили автомобиль. В машине был обнаружен запрещённый к добыче байкальский омуль. Ущерб составил около 36,5 тысяч рублей.



У водителя изъята незаконно выловленная рыба, а также резиновая лодка.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

