Автомобиль остановили ночью в Селенгинском районе
Ночью 24 октября в ходе рейдов в рамках операции «Путина-2019» сотрудники дорожно-патрульной службы на автодороге «Улан-Удэ - Кяхта», в 50 километрах от Гусиноозёрска, остановили автомобиль. В машине был обнаружен запрещённый к добыче байкальский омуль. Ущерб составил около 36,5 тысяч рублей.
У водителя изъята незаконно выловленная рыба, а также резиновая лодка.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии на водителя, который вёз омуль, возбудили дело
Происшествия, Фото:
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