Житель Бурятии унёс на тележке чужие технические весы

Весы вынесли на улицу из столовой в связи с ремонтом



В селе Турунтаево Прибайкальского района 23 октября в отдел полиции поступило сообщение о краже в одном из учреждений. Неизвестный украл технические весы, которые работники в связи с ремонтом временно вынесли из помещения столовой на улицу.



Полицейские установили и задержали подозреваемого – 22-летнего молодого человека, проживающего неподалёку. Приметив весы, он с тележкой зашёл на территорию организации и, погрузив весы, ушёл.



Украденное молодой человек сдал в пункт приёма металла, где оно и было изъято полицейскими. Ущерб составил 3600 рублей.



- Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело по факту кражи в составе группы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Дознание продолжается.

