В Чите супруги-дилеры на двоих получили 28 лет колонии

Они продавали «синтетику» через интернет
В Чите перед судом предстали супруги в возрасте 36 и 29 лет. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотиков с использованием сети Интернет.
Супруги по предварительному сговору с продавцом наркотиков оставляли в укромных местах Читы «закладки» с синтетическими наркотиками.
Кроме того, не ставя в известность поставщика наркотиков, они сделали свой интернет-магазин, через который искали покупателей.
Свою вину супружеская пара не признала. Однако прокурор предоставил суду убедительные доказательства совершения особо тяжких преступлений.
Суд назначил женщине по совокупности преступлений 14,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей, а её супругу – 13,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
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Происшествия, Фото:
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