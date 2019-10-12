В Улан-Удэ подросток угнал машину

Происшествия, Фото: из архива

Ущерб составил 90 тысяч рублей



Вечером 8 октября в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратился 23-летний парень с сообщением об угоне автомобиля. Он оставил во дворе многоквартирного дома свою машину, а спустя пару часов, выглянув в окно, не обнаружил её. Ущерб составил 90 тысяч рублей.



Автомобиль не был оборудован защитными комплексами.



Через некоторое время на телефон дежурной части поступил звонок от жителя одного из домов на улице Тобольской. Мужчина сообщил, что возле его дома иномарка врезалась в гараж, затем в забор. После столкновения водитель скрылся с места происшествия.



Выяснилось, что попавшая в ДТП иномарка – это та самая угнанная машина. Позже был задержан 16-летний житель Улан-Удэ, подозреваемый в угоне.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

