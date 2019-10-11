Парень перекатил чужой мотоцикл к своему знакомому
С заявлением о краже в полицию обратилась жительница посёлка Ксеньевка Могочинского района в Забайкалье. Выяснилось, что неизвестные, взломав дверные запоры, проникли в гараж, расположенный во дворе жилого дома, и украли мотоцикл марки «Пантон».
Оперативники вышли на подозреваемого по свежим следам, оставленным им на снегу, и задержали его.
Вором оказался молодой человек, проживающий недалеко от места преступления. Вскрыв навесной замок, парень проник внутрь и перекатил мотоцикл к своему знакомому, спрятав в ограде. Украденное изъято и возвращено владелице.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье вора нашли по следам на снегу
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Парень перекатил чужой мотоцикл к своему знакомому
Госпитализирован 21 человек, в том числе 9 детей
Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных
Автомобиль у сотрудника службы взыскания банка угнал должник
Мужчина повторно сел за руль пьяным
Сейчас мужчина находится под стражей
Пьяный мужчина не захотел проходить процедуру освидетельствования
Ущерб составил 70 тысяч рублей
Убийство произошло более десяти лет назад
Вторым участником аварии тоже стал пожилой водитель
17-летнего хулигана привлекут к административной ответственности
Он выхватил её кошелек на автобусной остановке
Она забрала карту себе, когда пошла за алкоголем
Владелец автомобиля отлучился ненадолго
Наркотическое вещество обнаружили таможенники