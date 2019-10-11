В Забайкалье вора нашли по следам на снегу

Парень перекатил чужой мотоцикл к своему знакомому



С заявлением о краже в полицию обратилась жительница посёлка Ксеньевка Могочинского района в Забайкалье. Выяснилось, что неизвестные, взломав дверные запоры, проникли в гараж, расположенный во дворе жилого дома, и украли мотоцикл марки «Пантон».



Оперативники вышли на подозреваемого по свежим следам, оставленным им на снегу, и задержали его.



Вором оказался молодой человек, проживающий недалеко от места преступления. Вскрыв навесной замок, парень проник внутрь и перекатил мотоцикл к своему знакомому, спрятав в ограде. Украденное изъято и возвращено владелице.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

