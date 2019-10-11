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Забайкалец не смог вывезти в Китай гашишное масло

Забайкалец не смог вывезти в Китай гашишное масло
Происшествия,  Фото:из архива
Наркотическое вещество обнаружили таможенники

Житель города Борзя Забайкальского края признан виновным в незаконном изготовлении, хранении и перевозке, а также контрабанде наркотических средств в значительном размере.

Мужчина дома изготовил гашишное масло, смешал его с табаком и через неделю прибыл в посёлок Забайкальск для выезда КНР.

Наркотическое средство он контрабандой решил переместить через границу, спрятав в одежде, чтобы употребить его в Китае. Однако во время досмотра сотрудниками таможни наркотическое средство было у него обнаружено и изъято.

Суд приговорил мужчину к пяти годам и шести месяцам условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
наркотики
 
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