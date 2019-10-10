Во вторник без света в крае остались более 50 000 человек
В связи с остановкой 8 октября генерирующего оборудования блока №2 Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае, в региональном министерстве ЖКХ и энергетики проведено оперативное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.
Вынужденное отключение Блока №2 от сети было вызвано нарушениями в работе щёточно-контактного аппарата генератора блока. По предварительным данным, в результате аварийного отключения произошло ограничение потребителей на величину 40,5 МВт – без электроснабжения оставались 58027 человек. В течение 30 минут вводились графики аварийного временного отключения.
По информации энергетиков ремонтные работы будут полностью завершены не позднее 22 октября. В целях покрытия потребности Забайкальского края в электрической энергии и мощности осуществляются перетоки из смежных энергосистем. Ситуация осложняется тем, что отказы генерирующего оборудования зафиксированы также на объектах электрогенерации в энергосистемах Амурской области и Республики Бурятия.
Отмечено оперативное реагирование персонала и действия в соответствии с установленными правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей введён запрет на производство плановых работ и переключений (режим «технологической тишины»). Обстановка на контроле регионального штаба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи, сообщает пресс-служба ведомства.
В Забайкалье устраняют последствия аварии на Харанорской ГРЭС
Происшествия, Фото:
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