В Бурятии снизилось число курортных преступлений

По итогам летнего сезона в курортных местах Бурятии зафиксировано 57 преступлений



Большая часть из них в Кабанском и Селенгинском районах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. В основном, это кражи имущества: из автомобилей, с побережья, где вещи оставлялись хозяевами без присмотра, с территорий туристических баз и гостевых домов, из палаток, кафе и столовых.



- В этом году их удельный вес снизился с 38,5 до 19,3, - отметили в полиции.



Выявлено 41 нарушение общественного порядка. Нарушители привлечены к административной ответственности.

