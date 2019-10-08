По итогам летнего сезона в курортных местах Бурятии зафиксировано 57 преступлений
Большая часть из них в Кабанском и Селенгинском районах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. В основном, это кражи имущества: из автомобилей, с побережья, где вещи оставлялись хозяевами без присмотра, с территорий туристических баз и гостевых домов, из палаток, кафе и столовых.
- В этом году их удельный вес снизился с 38,5 до 19,3, - отметили в полиции.
Выявлено 41 нарушение общественного порядка. Нарушители привлечены к административной ответственности.
В Бурятии снизилось число курортных преступлений
Происшествия, Фото:
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