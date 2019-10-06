В Чите в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали













Сообщение о ДТП поступило сегодня около 00:30 минут. На перекрестке около дома по улице Ленина 17 в Чите водитель «Тойоты Корона» совершал поворот налево, в это же время водитель автомобиля «Тойота Марк-2» ехал в прямом встречном направлении, в результате этого произошло столкновение.По предварительным данным, в аварии погиб один человек, шестеро с различными травмами госпитализированы в больницу. Проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.