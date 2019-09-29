Сейчас телефон у неё изъят и возвращён потерпевшей
В полицию обратилась директор одного из продуктовых магазинов Читы и сообщила, что неизвестные украли принадлежащий ей телефон стоимостью около 10 тысяч рублей.
Было установлено, что женщина выкладывала товар в холодильной комнате магазина и оставила там телефон. Вернувшись через несколько минут, гаджета она не обнаружила. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, полицейские установили внешность предполагаемой подозреваемой. Позже была установлена её личность. Воровкой оказалась 30-летняя жительница посёлка Осетровка. Телефон у неё изъят и возвращён потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинка украла в магазине оставленный без присмотра телефон
Происшествия, Фото:
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