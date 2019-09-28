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В Улан-Удэ водитель сбил девушку и сбежал

В Улан-Удэ водитель сбил девушку и сбежал
Происшествия, 
Водителя до этого уже четыре раза ловили пьяным за рулём. ВИДЕО

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали водителя, который скрылся с места наезда на пешехода.

ДТП произошло в четверг, 26 сентября около 10 часов утра на улице Гагарина. 55-летний водитель автомашины «Ниссан АД» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 28-летнюю девушку, после чего с места аварии скрылся. Свидетели оказали помощь пострадавшей и запомнили данные нарушителя. Через несколько часов мужчина был задержан, сообщает УГИБДД по Бурятии.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил 0,94 мг/л. Автоинспекторам он заявил, что выпил уже после аварии.

- Употреблял после ДТП. Пиво, - сказал задержанный.

- Посмотрел: на пешеходном переходе никого нет, начал продолжать движение. И тут она из-за остановки выпрыгнула, - описал произошедшее водитель.

  

В ходе проверки по информационным базам было установлено, что мужчина уже не первый раз попадает в поле зрения сотрудников ГИБДД. За последние несколько лет он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Пьяным за рулём автомобиля он был задержан инспекторами ДПС в 2015 и 2017 году, а в 2018 году в отношении него были возбуждены два уголовных дела по ст. 264 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В отношении злостного нарушителя сотрудники ГИБДД составили административные протоколы по ч.2 ст.12.7, ч.2 ст.12.27 и ч.3 ст.12.27 КРФ об АП. Материалы переданы в суд.

Жизни пострадавшей девушки ничего не угрожает, пешеход отделалась ушибами и ссадинами.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными за рулём транспортных средств и не допускать фактов управления автомобилем в состоянии опьянения.

- Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части. Переходите дорогу, убедившись, что все транспортные средства остановились и пропускают вас! – призывают в УГИБДД. 
ДТП
 
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