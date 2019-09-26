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В Бурятии врач покончил с собой

В Бурятии врач покончил с собой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Незадолго до трагедии он выиграл конкурс стихотворений для детей

В Улан-Удэ в конце лета покончил с собой молодой мужчина – врач. Он писал стихотворения, участвовал в поэтических вечерах. Перед самоубийством он оставил предсмертную записку на личных страницах в Instagram и «ВКонтакте», использовав функцию отложенной публикации. Мужчина пожелал «не грустить по нему» и «продолжать жить».

На сайте Стихи.ру произведения поэта читали почти 2 тысячи человек. Незадолго до смерти он стал победителем поэтического конкурса PROANIMAДЕТЯМ.

- От всей нашей большой поэтической семьи, поздравляем тебя с заслуженной победой и желаем творческих успехов, волшебства и радужности в каждом дне, как и твой стих, что покорил сердца наших самых юных судей! – поздравляли организаторы конкурса.

В соцсетях мужчина нередко оставлял депрессивные стихотворения, одно из них было опубликовано за неделю до трагедии. В нём говорилось, в частности: «Простите, за то, что не оправдал ожиданий… Мне верой и правдой хотелось мечтать о великом…»

Друзья и знакомые погибшего в группе, посвящённой поэтическим вечерам, задаются вопросом, как они не могли заметить его «криков о помощи».

смерть самоубийство
 
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