В Бурятии врач покончил с собой

Незадолго до трагедии он выиграл конкурс стихотворений для детей



В Улан-Удэ в конце лета покончил с собой молодой мужчина – врач. Он писал стихотворения, участвовал в поэтических вечерах. Перед самоубийством он оставил предсмертную записку на личных страницах в Instagram и «ВКонтакте», использовав функцию отложенной публикации. Мужчина пожелал «не грустить по нему» и «продолжать жить».



На сайте Стихи.ру произведения поэта читали почти 2 тысячи человек. Незадолго до смерти он стал победителем поэтического конкурса PROANIMAДЕТЯМ.



- От всей нашей большой поэтической семьи, поздравляем тебя с заслуженной победой и желаем творческих успехов, волшебства и радужности в каждом дне, как и твой стих, что покорил сердца наших самых юных судей! – поздравляли организаторы конкурса.



В соцсетях мужчина нередко оставлял депрессивные стихотворения, одно из них было опубликовано за неделю до трагедии. В нём говорилось, в частности: «Простите, за то, что не оправдал ожиданий… Мне верой и правдой хотелось мечтать о великом…»



Друзья и знакомые погибшего в группе, посвящённой поэтическим вечерам, задаются вопросом, как они не могли заметить его «криков о помощи».



