Грабитель пытался убежать от росгвардейцев
Мужчина ограбил жителя Москвы в одной из гостиниц Улан-Удэ. Грабитель отнял деньги у постояльца. Сообщение об этом администратор передал ночью группе задержания вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Подъезжая к гостинице, наряд вневедомственной охраны заметил мужчину, который при виде патруля стал убегать. Сотрудники догнали убегавшего и привели в гостиницу. Его опознал сам москвич.
Задержанный, 26-летний житель Улан-Удэ, ранее был неоднократно судим. Он доставлен в отдел полиции, где возбудили уголовное дело о грабеже.
Выяснилось, что они вместе с потерпевшим распивали спиртное, и в процессе распития мужчина решил ограбить приезжего.
В улан-удэнской гостинице ограбили москвича
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