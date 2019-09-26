В улан-удэнской гостинице ограбили москвича

Грабитель пытался убежать от росгвардейцев



Мужчина ограбил жителя Москвы в одной из гостиниц Улан-Удэ. Грабитель отнял деньги у постояльца. Сообщение об этом администратор передал ночью группе задержания вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Подъезжая к гостинице, наряд вневедомственной охраны заметил мужчину, который при виде патруля стал убегать. Сотрудники догнали убегавшего и привели в гостиницу. Его опознал сам москвич.



Задержанный, 26-летний житель Улан-Удэ, ранее был неоднократно судим. Он доставлен в отдел полиции, где возбудили уголовное дело о грабеже.



Выяснилось, что они вместе с потерпевшим распивали спиртное, и в процессе распития мужчина решил ограбить приезжего.





