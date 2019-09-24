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В Иркутской области рыбак нашёл патроны и обрез

В Иркутской области рыбак нашёл патроны и обрез
Происшествия, 
Оружие и боеприпасы, по словам мужчины, лежали в заброшенном доме

Житель села Макарово Киренского района Иркутской области добровольно сдал боевые патроны калибра 7,62 мм и обрез гладкоствольного огнестрельного оружия марки ИЖ.

Пенсионер рассказал, что нашёл патроны и обрез в старом заброшенном доме во время рыбалки. На первый взгляд ему показалось, что в пакете металлические детали, однако развернув его, увидел патроны.

- Патроны предположительно военных времен и лежали они в старинном мешочке. Соблазна оставить находку себе или на месте не было, - признался Николай Иннокентьевич.

Законопослушный мужчина сразу принял решение сдать его в Росгвардию. Всего у пенсионера сотрудники изъяли 42 патрона. Боеприпасы направлены на экспертизу.

В соответствии с законодательством, в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольно сданное оружие и боеприпасы Николаю Иннокентьевичу полагается денежная выплата около 6 тысяч рублей.

С начала 2019 года жители Иркутской области добровольно сдали 108 единиц оружия, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно 90-летний житель Бурятии нашёл под полом в летней кухне ружьё.


оружие боеприпасы
 
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