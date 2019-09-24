В Улан-Удэ конфликт в маршрутке окончился вызовом полиции

Во время ссоры женщина вцепилась в волосы другой пассажирки



В Улан-Удэ между пассажирками маршрутки № 55 произошёл конфликт, обернувшийся вызовом полиции.



История об этом инциденте от лица одной из его участниц появилась в паблике «Аноним 03» несколько дней назад. Конфликт произошёл из-за места в маршрутке: девушка из принципа не уступила более старшей женщине, которая была нетрезва. «Нет такого закона, чтобы молодое поколение уступало место», - пояснила улан-удэнка.



Затем, по её словам, женщина внезапно села ей на колени.



- Если вы хотели подсесть с краю, надо было попросить по-человечески, а не так, чтобы своим весом сесть на мои колени. Мало того, что села своим весом, так она схватилась за мои волосы и начала угрожать мне, ну, естественно, я начала защищаться, - написала девушка.



В результате потасовки у старшей женщины упали очки, вылетело одно стекло. Она начала требовать возмещения ущерба у девушки.



- В итоге я вызвала полицию. Так вот, уважаемые пассажиры, которые встали на её сторону, знайте, что у неё три судимости. Это личное пространство каждого из нас, и никто не имеет права выходить за рамки, тем более распускать руки. Очки, про которые она говорила, что стоят 5 тысяч, в итоге сказала, что купила за 500 рублей, - продолжает горожанка.



Она выразила здесь благодарность мужчине, который переживал за неё и дождался приезда полицейских. Большинство же пассажиров встало на сторону второй женщины.



«Схватились за волосы»



«Байкал-Daily» связался с бригадиром маршрута №55 Сергеем Карчугановым. Он подтвердил данную историю, пояснив: ссора началась после того, как девушка отказалась подвинуться.



- На площади (Советов – ред.) сели люди, включая и немного подвыпившую женщину. В автобусе было четыре свободных места, в том числе рядом с девушкой, участницей будущего конфликта. Пассажиры заняли места, и зашедшая в салон женщина попросила девушку передвинуться, та, в свою очередь, отказалась. И женщина начала возмущаться, - рассказал бригадир со слов водителя.



Затем женщина из-за того, что автобус притормозил перед лежачим полицейским, действительно, упала на девушку.



- После этого они доехали до Виадука, там ещё больше пассажиров вышло – уже половина салона была свободной. Но перед тем, как проехать площадь, на улице Сухэ-Батора водитель притормозил перед лежачим полицейским, и женщина «села» девушке на коленки, поскольку стояла, шаталась. Молодая улан-удэнка, видимо, отпихнула женщину, и между пассажирками произошёл небольшой конфликт. Они схватили друг друга за волосы. Потом женщина после Виадука села на свободное место, однако перебранка не прекращалась до самой конечной остановки, - объяснил Сергей Карчуганов.



Перепалка продолжилась и на остановке, когда ругающиеся пассажирки уже вышли.



Как добавляет бригадир, водитель всё это время следил за дорогой, а одну из участниц конфликта – подвыпившую женщину – остальные пассажиры успокаивали в течение практически всей поездки.

