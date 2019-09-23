В Улан-Удэ столкнулись «КамАЗ» и маршрутка

Сегодня около 17.00 на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ грузовой автомобиль «КамАЗ» столкнулся с маршрутным автобусом «Ford Transit». По словам очевидцев, в салоне последнего находились пассажиры.

В ДТП никто не пострадал.