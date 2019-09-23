Сегодня около 17.00 на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ грузовой автомобиль «КамАЗ» столкнулся с маршрутным автобусом «Ford Transit». По словам очевидцев, в салоне последнего находились пассажиры.
В ДТП никто не пострадал.
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В Улан-Удэ столкнулись «КамАЗ» и маршрутка
Происшествия, Фото:
Авария произошла в районе Элеватора
Сегодня около 17.00 на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ грузовой автомобиль «КамАЗ» столкнулся с маршрутным автобусом «Ford Transit». По словам очевидцев, в салоне последнего находились пассажиры.
В ДТП никто не пострадал.
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