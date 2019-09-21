В Бурятии сгорело здание в метре от церкви

Огонь едва не перекинулся на Михаило-Архангельский приход. ФОТО
Сегодня ночью сгорело административное здание на территории Михаило-Архангельского прихода в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии.
Сообщение пожарным поступило в 4:12. На момент прибытия пожарных был объят огнём второй этаж здания, существовала угроза перехода огня на храм, расположенный всего в 1,5 метрах от горящего здания.
К тушению огня присоединились отделения добровольного пожарного общества посёлка Селенгиск. Возгорание было локализовано в 5:47, полностью ликвидировано в 9:25.
В результате пожара был уничтожен второй этаж полностью на площади 300 кв.м., повреждены потолочные перекрытия первого этажа.
Предположительно, причиной пожара послужила неисправность печного оборудования, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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