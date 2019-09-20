Сбежавшего преступника из Улан-Удэ поймали в Санкт-Петербурге

Скрывшийся от суда пенсионер обвиняется в покушении на убийство



В Ленинградской области сотрудники угрозыска Бурятии задержали обвиняемого в покушении на убийство.



69-летний улан-удэнец в ходе драки на улице нанёс ножевое ранение в грудь 48-летнему мужчине. Причиной конфликта стало то, что потерпевшего не устроило качество выполненной пожилым мужчиной работы.



Следственными органами было возбуждено уголовное дело, на стадии судебного разбирательства вина обвиняемого была доказана. Однако пенсионер на оглашение приговора не явился и, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, скрылся от суда. Тогда мужчину приговорили к шести годам лишения свободы.



Затем полицейские узнали, что разыскиваемый находится в Ленинградской области. Они выехали в Санкт-Петербург и во взаимодействии с коллегами в одном из садоводческих товариществ задержали сбежавшего. Он проживал на даче вместе с супругой.



- В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отметим, что в 2003 году он уже привлекался к уголовной ответственности - за угрозу убийством, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



