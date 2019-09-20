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Туман помешал посадке в Улан-Удэ самолёта из Москвы

Туман помешал посадке в Улан-Удэ самолёта из Москвы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вместо Улан-Удэ самолёт отправился в Читу

Летевший из Москвы самолёт авиакомпании S7 не смог приземлиться в аэропорту Улан-Удэ из-за тумана. Поэтому его направили на ближайший аэродром в Чите, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную читинского аэропорта.

- Самолёт не смог приземлиться в Улан-Удэ, и его направили к нам. Сейчас пассажиры ожидают вылет из Читы. Он ориентировочно состоится в 14:00 по местному времени (08:00 мск), - сказали в справочной.


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