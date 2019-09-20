Туман помешал посадке в Улан-Удэ самолёта из Москвы

Вместо Улан-Удэ самолёт отправился в Читу



Летевший из Москвы самолёт авиакомпании S7 не смог приземлиться в аэропорту Улан-Удэ из-за тумана. Поэтому его направили на ближайший аэродром в Чите, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную читинского аэропорта.



- Самолёт не смог приземлиться в Улан-Удэ, и его направили к нам. Сейчас пассажиры ожидают вылет из Читы. Он ориентировочно состоится в 14:00 по местному времени (08:00 мск), - сказали в справочной.





