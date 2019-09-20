Вместо Улан-Удэ самолёт отправился в Читу
Летевший из Москвы самолёт авиакомпании S7 не смог приземлиться в аэропорту Улан-Удэ из-за тумана. Поэтому его направили на ближайший аэродром в Чите, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную читинского аэропорта.
- Самолёт не смог приземлиться в Улан-Удэ, и его направили к нам. Сейчас пассажиры ожидают вылет из Читы. Он ориентировочно состоится в 14:00 по местному времени (08:00 мск), - сказали в справочной.
Туман помешал посадке в Улан-Удэ самолёта из Москвы
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Предварительная причина пожара - неисправность электросети
Вместо Улан-Удэ самолёт отправился в Читу
После преступления он оставил его в кустах
61-летнюю пенсионерку разыскивают уже три дня
После этого пьяный водитель пытался уехать с места происшествия
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано семь пожаров, три из которых произошли в районах
Мужчина заготавливал древесину ночью
Ущерб, который они нанесли, оценили в 12 миллионов рублей
Он потерял барсетку с документами
Уссурийский полиграф представляет большую опасность для сибирских лесов
Два человека погибли и два пострадали в столкновении автомобилей
Мобильные телефоны и комплектующие спрятали в «КамАЗе»
Мужчина хотел припугнуть соседскую корову, но случайно выстрелил в неё
Игоря Коношанова выпустили вчера вечером
Лесоруб ранее был уличён в вымогательстве