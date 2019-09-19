11 «чёрных лесорубов» в Бурятии обязали убрать за собой

Иски в суд направил прокурор района
В местах незаконных рубок в Кижингинском районе есть отходы древесины, которые создают угрозу возникновения лесных пожаров. Лица, виновные в незаконных рубках леса, установлены и привлечены к ответственности.
В соответствии с лесным законодательством, одновременно с заготовкой древесины следует производить очистку лесоделян от порубочных остатков.
Прокурор района в суд направил 11 исковых заявлений об обязании лиц, виновных в совершении незаконной рубки леса, произвести очистку леса.
Хоринский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил.
Решения суда вступили в законную силу, находятся на исполнении, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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