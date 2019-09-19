В Бурятии три женщины обманули фонд социального страхования

Ущерб составил 115 тысяч рублей



В Бурятии судебные приставы взыскали материальный ущерб, причинённый фонду социального страхования. Три женщины причинили региональному отделению ущерб в размере 115 тысяч рублей.



Женщинам вменили в вину хищение денег при получении пособия по беременности и родам, рождению ребёнка и уходу за ним до полутора лет. Возбуждены уголовные дела за мошенничество и пособничество при получении выплат, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



В рамках гражданского иска прокурор Еравнинского района подал иск о взыскании причинённого ущерба. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме, постановив взыскать сумму ущерба в солидарном порядке.



Деньги взысканы со счетов одной из ответчиц. Они перечислены на счёт региональное отделение ФСС по Бурятии.



