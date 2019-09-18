Он имел неснятые и непогашенные судимости за совершение других тяжких преступлений
Аларский суд Иркутской области осудил 36-летнего местного жителя. Как установлено в ходе следствия, в ноябре прошлого года в посёлке Кутулик мужчина угнал чужой автомобиль, после чего совершил убийство своей 40-летней знакомой и поджёг её дом.
Компания из двух мужчин и женщины распивала спиртные напитки в одном из домов посёлка. Один из мужчин угнал автомобиль, принадлежащий 41-летнему гостю, а затем избил его. После этого, он нанес множественные удары своей подруге. От полученных повреждений 40-летняя женщина скончалась на месте.
Подозреваемый был установлен и задержан в кратчайшие сроки. Сыщики выяснили, что после убийства он поджёг дом в целях сокрытия улик.
При рассмотрении уголовного дела, судья учел наличие особо опасного рецидива - фигурант имеет неснятые и непогашенные судимости за совершение тяжких преступлений.
Суд приговорил подсудимого к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области рецидивиста осудили за угон, убийство и поджог
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