В Бурятии из-за неисправной печи загорелся дом

Огонь повредил дом изнутри



В селе Челутай Заиграевского района Бурятии 17 сентября произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри, людей внутри не было.



Огонь повредил внутреннюю часть дома на площади 45 кв. м.



Предположительно, причиной пожара послужило неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода. Жильцы будут размещены у родственников.



