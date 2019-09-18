Огонь повредил дом изнутри
В селе Челутай Заиграевского района Бурятии 17 сентября произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри, людей внутри не было.
Огонь повредил внутреннюю часть дома на площади 45 кв. м.
Предположительно, причиной пожара послужило неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода. Жильцы будут размещены у родственников.
В Бурятии из-за неисправной печи загорелся дом
Происшествия, Фото:
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