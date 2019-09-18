В Бурятии «чёрный» лесоруб обманом привлёк своего брата

Брат не знал, что лес они рубят незаконно
В Тарбагатайском районе участковый пресёк незаконную рубку деревьев. Трелёвкой занимался 30-летний житель посёлка Николаевский со своим братом. Ущерб составил более 56 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
По словам задержанного, к помощи брата он прибёг, поскольку у него есть автомобиль «УАЗ», с помощью которого планировалось вывезти заготовленную древесину. О том, что это незаконно, мужчина своего брата не предупредил.
Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности - за грабёж и кражу.
С места происшествия изъяты автомобиль, спиленный лес, бензопила.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», а также составлен административный протокол за нарушение противопожарного режима.
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