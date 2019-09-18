Владелицу телефона не спасло, что она прикрыла сумку своим пальто
В Октябрьском районе Улан-Удэ 15 сентября в полицию поступило заявление о краже в увеселительном заведении. Неизвестный украл телефон с наушниками из сумки 22-летней посетительницы, которая, оставив её на диванчике, ушла на танцпол.
При этом сумку девушка прикрыла пальто, надеясь таким образом скрыть имущество от посторонних глаз. Ущерб составил более 17 тысяч рублей.
Полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого, и на следующий день он был задержан. При нём находился украденный мобильный.
23-летний улан-удэнец совершил кражу, будучи условно осужденным за имущественное преступление. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Условно осуждённый улан-удэнец украл телефон и наушники
Происшествия, Фото:
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