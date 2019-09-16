Жильцы дома эвакуировались самостоятельно
Из-за электрооборудования в минувшие выходные произошёл пожар в Улан-Удэ.
- Днем 14 сентября в пожарную охрану поступило сообщение о загорании в пятиэтажном жилом доме в Октябрьском районе. На момент прибытия первого подразделения шёл дым из квартиры на пятом этаже. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. В результате пожара повреждён дверной проём на площади 0,5 кв.м. Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования, - сообщила старший дознаватель управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по республике Яна Сороковикова.
За прошедшую неделю в Бурятии зарегистрировано 52 пожара. На одном из них погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке
Происшествия, Фото:
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