В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке

Жильцы дома эвакуировались самостоятельно



Из-за электрооборудования в минувшие выходные произошёл пожар в Улан-Удэ.



- Днем 14 сентября в пожарную охрану поступило сообщение о загорании в пятиэтажном жилом доме в Октябрьском районе. На момент прибытия первого подразделения шёл дым из квартиры на пятом этаже. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. В результате пожара повреждён дверной проём на площади 0,5 кв.м. Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования, - сообщила старший дознаватель управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по республике Яна Сороковикова.



За прошедшую неделю в Бурятии зарегистрировано 52 пожара. На одном из них погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.





