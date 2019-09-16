Мужчина залез в продуктовый магазин
Днём 8 сентября в отдел полиции Мухоршибирского района Бурятии с заявлением о краже обратилась 52-летняя хозяйка продуктового магазина. Ночью неизвестные проникли в магазин и украли кассовый аппарат, деньги, бутылку вина и шоколадные батончики. Ущерб составил около 9 тысяч рублей.
Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 24-лений местный житель. Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Похищенные деньги он потратил, а алкоголь и шоколад уже употребил.
Возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл кассовый аппарат, бутылку вина и батончики
Происшествия, Фото:
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