Житель Бурятии украл кассовый аппарат, бутылку вина и батончики

Мужчина залез в продуктовый магазин



Днём 8 сентября в отдел полиции Мухоршибирского района Бурятии с заявлением о краже обратилась 52-летняя хозяйка продуктового магазина. Ночью неизвестные проникли в магазин и украли кассовый аппарат, деньги, бутылку вина и шоколадные батончики. Ущерб составил около 9 тысяч рублей.



Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 24-лений местный житель. Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.



Похищенные деньги он потратил, а алкоголь и шоколад уже употребил.



Возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



