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В Чите мужчина присвоил чужой телефон

В Чите мужчина присвоил чужой телефон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он ехал в маршрутном такси вместе с потерпевшей и видел, как на сиденье выпал телефон 

В середине августа в отдел полиции в Чите поступило заявление 44-летней жительницы Читы о краже сотового телефона в маршрутном такси.

Позже установили подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Читы. Как выяснили полицейские, гражданин ехал в такси вместе с потерпевшей и видел, как на сиденье выпал телефон. После кого как женщина покинула транспортное средство, злоумышленник присвоил сотовый.

В настоящее время телефон изъят и возвращён потерпевшей. Проводится расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража
 
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