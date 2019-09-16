В Чите мужчина присвоил чужой телефон



В середине августа в отдел полиции в Чите поступило заявление 44-летней жительницы Читы о краже сотового телефона в маршрутном такси.



Позже установили подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Читы. Как выяснили полицейские, гражданин ехал в такси вместе с потерпевшей и видел, как на сиденье выпал телефон. После кого как женщина покинула транспортное средство, злоумышленник присвоил сотовый.



В настоящее время телефон изъят и возвращён потерпевшей. Проводится расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

