В Чите мужчина присвоил чужой телефон

Он ехал в маршрутном такси вместе с потерпевшей и видел, как на сиденье выпал телефон
В середине августа в отдел полиции в Чите поступило заявление 44-летней жительницы Читы о краже сотового телефона в маршрутном такси.
Позже установили подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Читы. Как выяснили полицейские, гражданин ехал в такси вместе с потерпевшей и видел, как на сиденье выпал телефон. После кого как женщина покинула транспортное средство, злоумышленник присвоил сотовый.
В настоящее время телефон изъят и возвращён потерпевшей. Проводится расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Он ехал в маршрутном такси вместе с потерпевшей и видел, как на сиденье выпал телефон
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