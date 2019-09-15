Он проник ночью в припаркованный микроавтобус
Полицейские задержали 20-летнего жителя Октябрьского района, подозреваемого в краже имущества из автомобиля.
Установлено, что злоумышленник ночью проник в припаркованный у многоквартирного дома микроавтобус и украл радиостанцию и набор инструментов. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.
В начале года подозреваемый был условно осуждён за кражу. Часть украденного изъята.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ парень украл радиостанцию и инструменты
Происшествия, Фото:
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