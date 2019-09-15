В Улан-Удэ парень украл радиостанцию и инструменты

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он проник ночью в припаркованный микроавтобус



Полицейские задержали 20-летнего жителя Октябрьского района, подозреваемого в краже имущества из автомобиля.



Установлено, что злоумышленник ночью проник в припаркованный у многоквартирного дома микроавтобус и украл радиостанцию и набор инструментов. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.



В начале года подозреваемый был условно осуждён за кражу. Часть украденного изъята.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

