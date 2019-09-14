Мужчина отправил письмо из колонии особого режима в Забайкалье
На 27-летнего осуждённого, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 в Забайкальском крае, возбуждено уголовное дело за оскорбительные высказывания в адрес федерального судьи.
- Отбывая наказание в колонии особого режима, осуждённый направил письмо с оскорблениями в адрес федерального судьи Бурятии, - сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.
Мужчина обращался в суд с заявлениями о предоставлении ему копий материалов по уголовному делу. На все обращения по месту отбывания наказания были направлены законные и обоснованные ответы, отмечают в ведомстве.
Теперь мужчине грозит также лишение свободы до шести месяцев. При этом, срок отбывания наказания осуждённого заканчивается в начале октября текущего года.
Осуждённый оскорбил федерального судью Бурятии
Происшествия, Фото:
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