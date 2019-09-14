Осуждённый оскорбил федерального судью Бурятии

Мужчина отправил письмо из колонии особого режима в Забайкалье



На 27-летнего осуждённого, отбывающего наказание в исправительной колонии №2 в Забайкальском крае, возбуждено уголовное дело за оскорбительные высказывания в адрес федерального судьи.



- Отбывая наказание в колонии особого режима, осуждённый направил письмо с оскорблениями в адрес федерального судьи Бурятии, - сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.



Мужчина обращался в суд с заявлениями о предоставлении ему копий материалов по уголовному делу. На все обращения по месту отбывания наказания были направлены законные и обоснованные ответы, отмечают в ведомстве.



Теперь мужчине грозит также лишение свободы до шести месяцев. При этом, срок отбывания наказания осуждённого заканчивается в начале октября текущего года.

