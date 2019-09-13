У пьяной девушки ещё и не оказалось водительских прав
Вечером 12 сентября в селе Тунка в Бурятии 28-летняя девушка за рулём «ВАЗ-2105» врезалась в стоящую патрульную машину ДПС.
Полицейские припарковались, чтобы остановить другой автомобиль, водитель которого неуверенно двигался по проезжей части.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
Девушка за рулём «ВАЗа» находилась в состоянии опьянения и, кроме того, не имела прав управления автомобилем. Результат освидетельствования составил 0,24 мг/л, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии пьяная девушка-водитель врезалась в машину ДПС
Происшествия, Фото:
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