В Бурятии пьяная девушка-водитель врезалась в машину ДПС

У пьяной девушки ещё и не оказалось водительских прав



Вечером 12 сентября в селе Тунка в Бурятии 28-летняя девушка за рулём «ВАЗ-2105» врезалась в стоящую патрульную машину ДПС.



Полицейские припарковались, чтобы остановить другой автомобиль, водитель которого неуверенно двигался по проезжей части.



В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.



Девушка за рулём «ВАЗа» находилась в состоянии опьянения и, кроме того, не имела прав управления автомобилем. Результат освидетельствования составил 0,24 мг/л, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



