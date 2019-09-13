Девочка с сестрой бросились на помощь, ни о чем не думая
12-летняя девочка вместе со своей сестрой-студенткой спасли тонущего 14-летнего подростка и его мать в Забайкальском крае. Они купались в реке Читинке, подросток не умел плавать и оступился, а мать не могла в одиночку вытащить сына из воды.
В честь подвига девочки в её школе устроили торжественную линейку, где подарили грамоты, портативное зарядное устройство и конфеты, сообщает газета «Читинское обозрение».
Мать спасенного подростка рассказала об инциденте:
- Мой сын не умеет плавать, поэтому одного я его на речку не отпускаю, но так как он очень хотел, я пообещала ему, что мы сходим вдвоём, и под моим присмотром он поплавает. Река там не очень глубокая, буквально по пояс, но было сильное течение. В какой-то момент сын оступился, и его начало уносить, я плыла за ним, пыталась помочь, но он вырывался из рук, задыхался… В этот момент я тоже запаниковала, что очень опасно. Звала на помощь, и благо, что на берегу сидели эти девочки. Было уже глубоко, я даже не доставала ногами земли. Рита поплыла ко мне, а другая девочка – к сыну. В панике я продолжала захлёбываться и только после слов Риты о том, что он уже на берегу, меня отпустило, и мы выбрались из воды. На другом берегу сидели мужчины, но они, несмотря на все мои крики, даже не шелохнулись… - поделилась спасенная.
По словам школьницы, они с сестрой ни о чём не думали в тот момент, не успели подумать, просто бросились на помощь. А другие люди узнали о подвиге только потому, что спасенная женщина попросила у девочек их номера телефонов, сообщает «Читинское обозрение».
В Забайкалье семиклассница спасла тонущего подростка и его мать
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