Тело пенсионерки было обнаружено на диване
На пожаре в Бичурском районе Бурятии погибла женщина.
Из-за неосторожного обращения с огнём в селе Бичура загорелся жилой дом. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из окон дома шёл дым.
- В результате тушения возгорания на диване было обнаружено тело 78-летней пожилой женщины, хозяйки дома. Предположительно, причиной смерти послужило отравление угарным газом, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
Всего в Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 9 пожаров, из которых 5 ликвидировано в районах республики.
На пожаре в Бурятии погибла бабушка
Происшествия, Фото:
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