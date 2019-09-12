На пожаре в Бурятии погибла бабушка

Тело пенсионерки было обнаружено на диване



На пожаре в Бичурском районе Бурятии погибла женщина.



Из-за неосторожного обращения с огнём в селе Бичура загорелся жилой дом. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из окон дома шёл дым.



- В результате тушения возгорания на диване было обнаружено тело 78-летней пожилой женщины, хозяйки дома. Предположительно, причиной смерти послужило отравление угарным газом, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



Всего в Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 9 пожаров, из которых 5 ликвидировано в районах республики.



