В лобовом ДТП в Иркутской области пострадали водители

Пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в больницу



Вчера поздно вечером спасателям Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение от очевидцев о ДТП. Авария произошла на 64 км Байкальского тракта. Вскоре на место прибыла дежурная смена Никольского поисково-спасательного подразделения, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.



В лобовом столкновении автомобилей «КИА Оптима» и «Тойота Ипсум» пострадали оба водителя. Пассажиров в машинах не было. Водитель «КИА» выбралась из машины самостоятельно до приезда спасателей. Спасатели извлекли водителя автомобиля «Тойота Ипсум».



- Пострадавшим была оказана доврачебная помощь: проведена противошоковая терапия, иммобилизация травмированных конечностей, стабилизировано состояние для медицинской эвакуации. В стабильно-тяжёлом состоянии мы передали их двум бригадам скорой медицинской помощи, - прокомментировал фельдшер-спасатель медицинского пункта Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Егор Шепель.

