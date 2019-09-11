Пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в больницу
Вчера поздно вечером спасателям Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение от очевидцев о ДТП. Авария произошла на 64 км Байкальского тракта. Вскоре на место прибыла дежурная смена Никольского поисково-спасательного подразделения, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.
В лобовом столкновении автомобилей «КИА Оптима» и «Тойота Ипсум» пострадали оба водителя. Пассажиров в машинах не было. Водитель «КИА» выбралась из машины самостоятельно до приезда спасателей. Спасатели извлекли водителя автомобиля «Тойота Ипсум».
- Пострадавшим была оказана доврачебная помощь: проведена противошоковая терапия, иммобилизация травмированных конечностей, стабилизировано состояние для медицинской эвакуации. В стабильно-тяжёлом состоянии мы передали их двум бригадам скорой медицинской помощи, - прокомментировал фельдшер-спасатель медицинского пункта Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Егор Шепель.
В лобовом ДТП в Иркутской области пострадали водители
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