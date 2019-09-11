В Иркутской области столкнулись два мотоциклиста без прав

Виновник аварии был пьян



В Чунском районе Иркутской области разбираются в столкновении двух мотоциклистов, не имевших права управления транспортным средством.



ДТП произошло в рабочем посёлке Октябрьский накануне днём. 41-летний местный житель, управляя мотоциклом «Стелс», не справился с управлением и наехал на двигавшийся попутно мотоцикл «RASER RC 250 XZR».



В результате оба мотоциклиста получили телесные повреждения.



Выяснилось, что предполагаемый виновник аварии управлял байком в состоянии опьянения. Помимо этого, у обоих участников дорожного движения нет соответствующей категории на управление мотоциклами.



- Сотрудники полиции привлекли нарушителей к ответственности, составив в отношении них, в общей сложности, 8 административных протоколов. В настоящее время продолжается работа по даче оценки случившемуся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

