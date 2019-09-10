Забайкалец прокатился на чужом квадроцикле, а затем отобрал его



Инцидент произошёл на одной из улиц в городе Борзя. Как установлено, мужчина ездил на квадроцикле, в этот момент к нему подошел неизвестный и попросил прокатиться. Сделав круг, незнакомец вернул мототранспорт. Через некоторое время он вновь обратился к владельцу транспорта с аналогичной просьбой, но, получив отказ, ударил потерпевшего и угнал квадроцикл.



На следующий день в полицию позвонила местная жительница и сообщила, что ночью во дворе её дома появился чужой квадроцикл. Прибывшие на место полицейские установили, что он принадлежит потерпевшему и изъяли его. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за различные преступления 33-летний местный житель. От него получены признательные показания.



Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

