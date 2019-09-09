Жительница Бурятии не закрыла окно в машине и лишилась карты

Её украл сосед и расплачивался картой в магазинах



Заявление о преступлении поступило в дежурную часть полиции Иволгинского района 2 сентября. Жительница села Сотниково сообщила, что неизвестный похитил из её машины, оставленной на ночь рядом с оградой дома, банковскую карту. Карта лежала под козырьком. При этом она уточнила, что забыла закрыть окно рядом с местом водителя.



Сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 35-летний сосед по улице.



Похищенной картой он рассчитался в ряде магазинов, причинив тем самым ущерб на сумму более трёх тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



