Её украл сосед и расплачивался картой в магазинах
Заявление о преступлении поступило в дежурную часть полиции Иволгинского района 2 сентября. Жительница села Сотниково сообщила, что неизвестный похитил из её машины, оставленной на ночь рядом с оградой дома, банковскую карту. Карта лежала под козырьком. При этом она уточнила, что забыла закрыть окно рядом с местом водителя.
Сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 35-летний сосед по улице.
Похищенной картой он рассчитался в ряде магазинов, причинив тем самым ущерб на сумму более трёх тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии не закрыла окно в машине и лишилась карты
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