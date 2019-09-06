Жительница Иркутской области из мести обвинила подругу в краже

Заявление в полицию она написала после ссоры с подругой



31-летняя жительница посёлка Усть-Ордынский признана виновной в заведомо ложном сообщении о краже.



В апреле женщина обратилась в дежурную часть полиции и сообщила, что знакомая украла у неё ноутбук и сотовой телефон стоимостью 30 тысяч рублей. Однако сотрудники полиции установили, что она сама сдала имущество в скупку и получила за него деньги. Заявление в полицию же написала из-за ссоры - таким образом она решила отомстить бывшей подруге.



Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

