Заявление в полицию она написала после ссоры с подругой
31-летняя жительница посёлка Усть-Ордынский признана виновной в заведомо ложном сообщении о краже.
В апреле женщина обратилась в дежурную часть полиции и сообщила, что знакомая украла у неё ноутбук и сотовой телефон стоимостью 30 тысяч рублей. Однако сотрудники полиции установили, что она сама сдала имущество в скупку и получила за него деньги. Заявление в полицию же написала из-за ссоры - таким образом она решила отомстить бывшей подруге.
Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Жительница Иркутской области из мести обвинила подругу в краже
Происшествия, Фото:
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