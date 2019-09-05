Мужчина перевёл им 6 тысяч рублей
В дежурную часть отдела полиции в Иркутске обратился 47-летний житель. Мужчина сообщил, что неизвестные пообещали трудоустроить его, а вместо этого обманули.
Потерпевший разместил в Интернете объявление о поиске работы и выложил своё резюме на сайтах по подбору персонала. Спустя несколько часов ему позвонил неизвестный мужчина, представившись начальником вахтового городка в Мирном. Он предложил заявителю работу вахтовым методом, но пояснил, что для трудоустройства необходимо оплатить страховку в размере 6 000 рублей. Иркутянина данное предложение заинтересовало.
С помощью банкомата мужчина перевёл средства на счёт, указанный звонившим, после чего телефон лже-работодателя стал недоступен.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Мошенники обманули иркутянина, пообещав работу вахтой
Происшествия, Фото:
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