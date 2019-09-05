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Мошенники обманули иркутянина, пообещав работу вахтой

Мошенники обманули иркутянина, пообещав работу вахтой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина перевёл им 6 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции в Иркутске обратился 47-летний житель. Мужчина сообщил, что неизвестные пообещали трудоустроить его, а вместо этого обманули.

Потерпевший разместил в Интернете объявление о поиске работы и выложил своё резюме на сайтах по подбору персонала. Спустя несколько часов ему позвонил неизвестный мужчина, представившись начальником вахтового городка в Мирном. Он предложил заявителю работу вахтовым методом, но пояснил, что для трудоустройства необходимо оплатить страховку в размере 6 000 рублей. Иркутянина данное предложение заинтересовало.

С помощью банкомата мужчина перевёл средства на счёт, указанный звонившим, после чего телефон лже-работодателя стал недоступен.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

мошенничество
 
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