Подросток занял деньги у девушки и, не желая отдавать, убил её
Вечером 6 декабря 2018 года 17-летняя жительница города Нижнеудинск ушла из дома и пропала без вести. В ходе поисков 14 декабря сотрудники полиции обнаружили тело девушки на острове реки Уда. По подозрению в убийстве были задержаны двое подростков 15-ти и 17-ти лет.
На допросе они пояснили, что убили знакомую девушку из корыстных побуждений.
17-летний парень взял у девушки в долг крупную сумму денег. Чтобы не возвращать деньги, молодой человек спланировал убийство. Обманом они заманили девушку к одному из них домой, где нанесли ей множественные колото-резаные ранения. После избавились от тела.
Подозреваемые на время следствия были заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела следователи провели более 10 различных судебных экспертиз, в том числе экспертизу ДНК. Допрошено свыше 50 человек.
Сейчас уголовное дело направлено в Нижнеудинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области будут судить убийц 17-летней девушки
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