Он получил за это 2 года 6 месяцев в колонии строгого режима
В Чите суд рассмотрел уголовное дело о хищении контейнера с домашней библиотекой классической литературы на сумму 100 тысяч рублей.
Утром 25 апреля 48-летний читинец с помощью машины-погрузчика украл находящийся на улице металлический контейнер, чтобы сдать его в пункт приема металла. Проходившая в это время рядом на работу владелица контейнера подумала, что кто-то из других владельцев продал гараж, и лишь вечером этого же дня обнаружила пропажу и обратилась в полицию.
В контейнере, помимо иного имущества, хранилась домашняя библиотека в виде собрания сочинений Пушкина, Есенина, Толстого, Достоевского, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Грибоедова и Носова. Общий ущерб составил 103 тысячи рублей.
- Учитывая данные о личности мужчины, его предыдущие судимости и иные обстоятельства дела, суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Он также удовлетворил иск потерпевшего о возмещении материального ущерба. Приговор суда не вступил в законную силу в связи с обжалованием, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Читинец украл собрание сочинений русских классиков
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