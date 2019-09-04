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В Бурятии на Байкале перевернулся катер с четырьмя рыбаками

В Бурятии на Байкале перевернулся катер с четырьмя рыбаками
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Катер утонул в 20 километрах от берега

Около девяти вечера четверо рыбаков вышли на маломерном судне в акваторию Байкала по маршруту от губы Хакусы до города Северобайкальск. Не пройдя и половины пути, поздним вечером у судна возникли неисправности. Вышел из строя двигатель и появилась течь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Один из рыбаков дозвонился до оперативного дежурного Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. Он сообщил, что судно, на котором он находится с тремя товарищами, терпит бедствие.

На помощь любителям рыбной ловли сразу выехали спасатели. Поиски осложняло тёмное время суток, а также волны длиной около метра.

- Мы обнаружили людей на расстоянии 20 километрах от берега. Их лодку перевернуло волной, и она затонула. Все четверо находились в воде без спасательных жилетов. Мужчин извлекли из воды и поисково-спасательным катером доставили к берегу. От предложенной медицинской помощи они отказались, - рассказал спасатель 1 класса Северобайкальского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России Леонид Емельянов.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 сентября на Байкале возле бухты Песчаная спасли супругов со сломавшегося катера.
Байкал спасатели
 
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