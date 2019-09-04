Катер утонул в 20 километрах от берега
Около девяти вечера четверо рыбаков вышли на маломерном судне в акваторию Байкала по маршруту от губы Хакусы до города Северобайкальск. Не пройдя и половины пути, поздним вечером у судна возникли неисправности. Вышел из строя двигатель и появилась течь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Один из рыбаков дозвонился до оперативного дежурного Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. Он сообщил, что судно, на котором он находится с тремя товарищами, терпит бедствие.
На помощь любителям рыбной ловли сразу выехали спасатели. Поиски осложняло тёмное время суток, а также волны длиной около метра.
- Мы обнаружили людей на расстоянии 20 километрах от берега. Их лодку перевернуло волной, и она затонула. Все четверо находились в воде без спасательных жилетов. Мужчин извлекли из воды и поисково-спасательным катером доставили к берегу. От предложенной медицинской помощи они отказались, - рассказал спасатель 1 класса Северобайкальского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России Леонид Емельянов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 сентября на Байкале возле бухты Песчаная спасли супругов со сломавшегося катера.
В Бурятии на Байкале перевернулся катер с четырьмя рыбаками
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Катер утонул в 20 километрах от берега
Мужчина успел заготовить около 4 кубометров древесины
Пожилой женщине позвонили якобы работники банка
Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики
Посетитель цветочного магазина вытащил деньги из кассы
Ребёнка нашли за несколько часов
Огнеборцы ежегодно ликвидируют пожары в местах хранения сена
Локализованный очаг в заповеднике дотушивают
Пожилая женщина скончалась на месте ДТП
Трое оперативников подкидывали задержанных к потолку и пытали их ёршиком для чистки туалета, сообщили правозащитники
Женщина в ходе ссоры ударила ножом мужа
Историю о похищении девочки придумали мальчишки со двора
Горнорабочий производил крепление подземной выработки в очистном блоке
Она переходила дорогу в неположенном месте
Столкнулись грузовик и маршрутный автобус