В Иркутской области убили подростка

Ссора между двумя подростками произошла на остановке



По версии следствия, 2 сентября в районе остановки по улице Дзержинского в городе Усть-Кут между двумя подростками произошла ссора. Один из них нанёс другому удары ножом.



От полученных повреждений подросток скончался в городской больнице.



Оперативные сотрудники доставили подозреваемого в отдел полиции.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», осмотрели место происшествия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

